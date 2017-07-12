Алдонин возобновил карьеру

Теги евгений алдонин

Алдонин возобновил карьеруБывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин возобновил карьеру в 37 оет.

В новом сезоне хавбек будет играть за "Зоркий" в ПФЛ.

Об этом сообщил заместитель главы городского округа Красногорска Ростислав Мурзагулов.

"Евгений Алдонин, один из самых авторитетных и титулованных игроков российского футбола, согласился играть в "Зорком". Ему всего 37 лет, он в отличной форме, медосмотр это подтвердил. Об этом только что сказал Юран", - сказал он.

Евгений Алдонин играл в ЦСКА с 2004 по 2013 год. В 2014 году он завершил карьеру.  | soccernews.ru

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