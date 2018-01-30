Алдонин: "Возвращение Мусы - очень положительный момент для ЦСКА"

Теги ахмед мусацска москваевгений алдонин

Алдонин: "Возвращение Мусы - очень положительный момент для ЦСКА"Известный в прошлом футболист Евгений Алдонин прокомментировал возвращение форварда английского "Лестера" Ахмеда Мусы в московский ЦСКА.

"Возвращение Мусы в ЦСКА - очень приятное событие для команды и болельщиков. Безусловно, этот футболист для армейцев должен стать серьезным усилением. Всем прекрасно известно, что Муса может хорошо проявить себя, дать некоторую вариативность и добавить скорости в атаке. Безусловно, это очень положительный момент", - цитирует бывшего футболиста rusfootball.info.

Напомним, возвращение Мусы уже прокомментировал Колыванов. | soccernews.ru

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