Алдонин забрал у родителей Началовой дочь Веру

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Алдонин забрал у родителей Началовой дочь Веру

Известный в прошлом российский футболист Евгений Алдонин забрал в свою семью дочь Веру от бывшей жены Юлии Началовой

Ранее девочка жила с родителями певицы, которая умерла в середине марта от сердечной недостаточности.

"Честно говоря, делиться подробностями о состоянии Веры пока что мне не очень хочется. Всё-таки случившееся действительно очень тяжело и непросто. Но она справляется. Я забрал её в свою новую семью, она постепенно приходит в себя. Вот хорошо закончила школу, поедем с ней отдыхать в Турцию на месяц всей семьей, а потом она поедет со школой в Хорватию, будет участвовать там в постановке мюзикла. Так что лето у Веры будет насыщенным и весёлым", - сказал Алдонин.

Напомним, что Началова и Алдонин были женаты пять лет.

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