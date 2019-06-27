"Але, епта!": Голос Карпина будет приветствовать всех дозвонившихся в call-центр "Ростова"
Наставник "Ростова" Калерий Карпин записал приветствие для автоответчика в call-центре клуба.
"Але, епта! Это я, Валерий Карпин. Вы дозвонились в call-центр ФК "Ростов", где вам ответят на все ваши вопросы. Дождитесь ответа оператора и не кладите трубку".
Для того, чтобы услышать голос тренера нужно позвонить по номеру 88002341930.
Напомним, что в минувшем сезоне "Ростов" финишировал в РПЛ на 9-й позиции.
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|Арсенал Тула
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