Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры

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Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры

Известный аргентинский форвард Алехандро Домингес принял решение повесить бутсы на гвоздь.

"Я ухожу на пенсию, потому что должен больше времени посвящать семье. Это взвешенное решение. После года без футбола существует слишком много предубеждений, поэтому я решил, что пора уйти", - сказал Домингес.

38-летний футболист более всего известен по выступлениям за "Ривер Плейт", "Рубин", "Зенит" и "Валенсию". Последним его клубом был "Райо Вальекано".

В течение карьеры Домингес выиграл 13 трофеев, в том числе два чемпионства РПЛ и Кубок УЕФА.

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