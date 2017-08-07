Алехандро Домингес стал игроком "Райо Вальекано"

"Райо Вальекано" на своём официальном сайте объявил о переходе аргентинского полузащитника Алехандро Домингеса.

36-летний футболист, известный по выступлениям за "Зенит" и "Рубин", присоединился к испанскому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2018 года.

Последним клубом Домингеса был греческий "Олимпиакос". Также стоит отметить, что он уже защищал цвета "Райо Вальекано" в сезоне 2012/13.

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