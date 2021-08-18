Алехандро Гомес поделился мнением о Месси

Фото: инстаграм Гомеса/Автор неизвестен

Аргентинский хавбек "Севильи" Алехандро Гомес поделился мнением о товарище по сборной Лионеле Месси.

"Месси – самый нормальный и простой среди нас. Могу заверить, что он абсолютно обычный парень, такой же, как все. Да, его фамилия Месси, поэтому многие думаю, что он ведет себя по-другому. Нет.

Безусловно, он лидер, капитан с большой буквы. Он подает пример. Его всегда хотят сравнивать с Марадоной, хотят, чтобы он кричал и бился, но Лео не такой. Но если ему нужно сделать это за закрытыми дверями, он сделает это.

Лео никогда не вынесет это на публику, он не станет пускать пыль в глаза. Если он зол и ему нужно что-то сказать тебе, он сделает это наедине.

Сейчас он в замечательном возрасте полной зрелости. Возможно, из-за осознания того, что это его последние годы в игре, Лео стал более открытым, больше общается со всеми. Эта зрелость доставляет удовольствие молодым, да и всем нам", – заявил футболист.

Также не пропустите: Коутиньо может взять номер Месси в "Барселоне". | http://soccernews.ru