Алехандро Гомес поделился мнением о Месси
Фото: инстаграм Гомеса/Автор неизвестен
Аргентинский хавбек "Севильи" Алехандро Гомес поделился мнением о товарище по сборной Лионеле Месси.
"Месси – самый нормальный и простой среди нас. Могу заверить, что он абсолютно обычный парень, такой же, как все. Да, его фамилия Месси, поэтому многие думаю, что он ведет себя по-другому. Нет.
Безусловно, он лидер, капитан с большой буквы. Он подает пример. Его всегда хотят сравнивать с Марадоной, хотят, чтобы он кричал и бился, но Лео не такой. Но если ему нужно сделать это за закрытыми дверями, он сделает это.
Лео никогда не вынесет это на публику, он не станет пускать пыль в глаза. Если он зол и ему нужно что-то сказать тебе, он сделает это наедине.
Сейчас он в замечательном возрасте полной зрелости. Возможно, из-за осознания того, что это его последние годы в игре, Лео стал более открытым, больше общается со всеми. Эта зрелость доставляет удовольствие молодым, да и всем нам", – заявил футболист.
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