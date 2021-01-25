Алехандро Гомес продолжит карьеру в Испании

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Алехандро Гомес продолжит карьеру в Испании

Аргентинский полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес перейдет в "Севилью", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, испанский клуб арендует футболиста до конца нынешнего сезона с обязательным правом выкупа за восемь миллионов евро. Аргентинец достиг договоренности с "Севильей" о контракте до лета 2023 года с зарплатой три миллиона евро в год. 

Гомес покинет "Аталанту" из-за конфликта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

В нынешнем сезоне 32-летний Гомес провел за "Аталанту" 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Тренер "Аталанты" Гасперини высказался о возможном уходе Гомеса в "Севилью". | http://soccernews.ru
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