Алехандро Гомес продолжит карьеру в Испании
Аргентинский полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес перейдет в "Севилью", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
По данным источника, испанский клуб арендует футболиста до конца нынешнего сезона с обязательным правом выкупа за восемь миллионов евро. Аргентинец достиг договоренности с "Севильей" о контракте до лета 2023 года с зарплатой три миллиона евро в год.
Гомес покинет "Аталанту" из-за конфликта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.
В нынешнем сезоне 32-летний Гомес провел за "Аталанту" 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: Тренер "Аталанты" Гасперини высказался о возможном уходе Гомеса в "Севилью". | http://soccernews.ru
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