Алехандро Гомес с агентом вылетел в Севилью

Нападающий "Аталанты" Алехандро Гомес готовится перейти в "Севилью". Сегодня аргентинец вместе со своим агентом Рисо вылетел в Испанию.

"Я люблю Аталанту, но я готов для этой новой главы", — передает слова Гомеса Романо.

Papu Gomez is now flying with his agent Riso to Sevilla: “I love Atalanta but I’m ready and happy for this new chapter”. Done deal for €5,5m + €3m add ons.



Papu will sign today his contract as new Sevilla player for €3m salary [after taxes] until 2024. ⚪️ #Sevilla pic.twitter.com/aEOdbaTVE7