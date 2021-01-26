Алехандро Гомес с агентом вылетел в Севилью

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Алехандро Гомес с агентом вылетел в СевильюНападающий "Аталанты" Алехандро Гомес готовится перейти в "Севилью". Сегодня аргентинец вместе со своим агентом Рисо вылетел в Испанию.

"Я люблю Аталанту, но я готов для этой новой главы", — передает слова Гомеса Романо.

По информации источника, сделка между "Аталантой" и "Севильей" уже состоялась. Сумма трансфера 5,5 млн евро + 3 млн евро бонусов.

Гомес подпишет сегодня контракт с новым клубом. Его зарплата составит 3 миллиона евро (после уплаты налогов). Соглашение рассчитано до 2024 года.

Читать также: Тренер "Аталанты" Гасперини высказался о возможном уходе Гомеса в "Севилью" | http://soccernews.ru
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