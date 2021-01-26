Алехандро Гомес стал игроком "Севильи"

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Алехандро Гомес стал игроком "Севильи"

Аргентинский нападающий "Аталанты" Алехандро Гомес перешел в "Севилью", сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на три миллиона евро за счет бонусов. Форвард подписал с испанским клубом контракт до лета 2024 года.

32-летний Гомес выступал за "Аталанту" с 2014 года, провел за клуб 252 матча во всех турнирах, забил 59 голов и отдал 71 результативную передачу. Ранее играл за "Арсенал" (Саранди), "Сан-Лоренсо", "Катанию" и "Металлист". За сборную Аргентины сыграл пять матчей и забил один гол. 

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