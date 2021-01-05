Алехандро Гомес заявил президенту "Аталанты", что не намерен мириться с Гасперини

Форвард "Аталанты" Алехандро Гомес провел встречу президентом клуба Антонио Перкасси, сообщает Football Italia. В ходе беседы, аргентинец заявил, что не видит возможности мирно решить конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.



Как отмечается, президент стал на сторону тренера и планирует продать опального игрока. За 32-летнего футболиста клуб хочет получить не менее 10 миллионов евро.

Напомним, что контракт с "бергамасками" заканчивается в июне 2022 года.

В сезоне 2020/2021 Гомес 16 раз выходил на поле в футболке "Аталанты". На его счету 5 голов и 4 результативные передачи.



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