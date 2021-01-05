Алехандро Гомес заявил президенту "Аталанты", что не намерен мириться с Гасперини
Форвард "Аталанты" Алехандро Гомес провел встречу президентом клуба Антонио Перкасси, сообщает Football Italia. В ходе беседы, аргентинец заявил, что не видит возможности мирно решить конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.
Как отмечается, президент стал на сторону тренера и планирует продать опального игрока. За 32-летнего футболиста клуб хочет получить не менее 10 миллионов евро.
Напомним, что контракт с "бергамасками" заканчивается в июне 2022 года.
В сезоне 2020/2021 Гомес 16 раз выходил на поле в футболке "Аталанты". На его счету 5 голов и 4 результативные передачи.
Читать также: "Аталанта" презентовала нового защитника | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
СМИ: у тренера "Ромы" Фонсеки коронавирус
-
Почеттино рассказал о целях на сезон для ПСЖ
-
СМИ: "Манчестер Сити" не будет подписывать Рамоса
-
"Аль-Хиляль" предложит Диего Косте контракт на 17 млн евро
-
"Севилья" и "Вильярреал" синхронно прошли в 1/16 Кубка Испании
-
Гвардиола уверен, что Де Брюйне останется в клубе
-
"Атлетико" заинтересован в нападающем "Реал Сосьедад" Виллиане Жозе
-
Хавьер Маскерано будет работать в структуре сборной Аргентины
-
1
Клопп не будет наказан за критику судейства
-
В АПЛ новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом
-
Почеттино назвал имя капитана ПСЖ
-
"Сельта" вылетела из Кубка Испании от команды 3 дивизиона
-
Алехандро Гомес заявил президенту "Аталанты", что не намерен мириться с Гасперини
-
"Барселона" планирует предложить контракт двоюродному брату Нани
-
У Куадрадо подтвердился коронавирус перед матчем с "Миланом"
-
Хавбек "Милана" признан лучшим игроком Серии А в декабре
-
Тренер "Милана" рассказал о шансах Ибрагимовича сыграть с "Ювентусом"
-
"Спартак" определился со вторым соперником на сборе в Дубае
-
1
Почеттино высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ
-
Александр Кокорин может перебраться в МЛС
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17