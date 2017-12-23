Алеиш Видаль доводит счёт в Эль Класико до рагромного

Защитник "Барселоны" Алеиш Видаль забил третий гол своей команды в матче 17-го тура испанской Примеры против "Реала".

В компенсированное время 28-летний футболист с передачи Лионеля Месси довёл счёт в Эль Класико до рагромного.

Видео: Гол Алеиша Видаля

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