Алеиш Видаль доводит счёт в Эль Класико до рагромного

Теги реал мадридбарселонаалейш видаль

Алеиш Видаль доводит счёт в Эль Класико до рагромного

Защитник "Барселоны" Алеиш Видаль забил третий гол своей команды в матче 17-го тура испанской Примеры против "Реала".

В компенсированное время 28-летний футболист с передачи Лионеля Месси довёл счёт в Эль Класико до рагромного.

Видео: Гол Алеиша Видаля

Не пропустите: Месси удвоил преимущество над "Реалом" с пенальти, "сливочные" остались в меньшинстве. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов