Алеиш Видаль отказал "Ювентусу"

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Алеиш Видаль отказал "Ювентусу"

Правый защитник "Барселоны" Алеиш Видаль отказал "Ювентусу", который пытался подписать его этим летом, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 27-летний футболист верит, что при новом главном тренере "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде у него будет шанс проявить себя.

Напомним, что Видаль пропустил вторую половину прошлого сезона из-за тяжёлой травмы.

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