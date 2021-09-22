Алеиш Видаль серьезно травмировался из-за картонных щитков

Фото: инстаграм Видаля/Автор неизвестен

Хавбек "Эспаньола" Алейш Видаль травмировался в игре пятого тура испанской Примеры против "Бетиса" (2:2).

Бывший игрок "Барселоны" и "Севильи" получил резаную рану большеберцовой кости.

С высокой долей вероятности можно заявить, что это произошло из-за того, что Видаль носит картонные щитки.

Алейш перешел в "Эспаньол" из "Севильи" прошедшим летом. В нынешнем сезоне он сыграл уже три матча в Ла Лиге, в которых сумел забить один гол.

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