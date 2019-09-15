Алькасер заявил, что в "Барселоне" некоторые люди к нему плохо относились
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер рассказал о времени, когда он играл за "Барселону". 26-летний форвард защищал цвета каталонцев с 2016 по 2018 год. Об этом пишет Marca.
"Я уважаю многих футболистов "Барселоны", многие хорошо ко мне относились, но не все. Фанаты и игроки хорошо ладили со мной, однако были люди, которые проявляли плохое отношение ко мне", - сказал Алькасер.
Напомним, 17 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Боруссией". Встреча состоится на стадионе "Сигнал Идуна Парк".
Отметим, что испанец забивает в 8 матчах подряд во всех турнирах как на клубном, так и на международном уровне.
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|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
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|Майнц 05
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