Алькасер заявил, что в "Барселоне" некоторые люди к нему плохо относились

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Алькасер заявил, что в "Барселоне" некоторые люди к нему плохо относились

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер рассказал о времени, когда он играл за "Барселону". 26-летний форвард защищал цвета каталонцев с 2016 по 2018 год. Об этом пишет Marca.

"Я уважаю многих футболистов "Барселоны", многие хорошо ко мне относились, но не все. Фанаты и игроки хорошо ладили со мной, однако были люди, которые проявляли плохое отношение ко мне", - сказал Алькасер.

Напомним, 17 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Боруссией". Встреча состоится на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

Отметим, что испанец забивает в 8 матчах подряд во всех турнирах как на клубном, так и на международном уровне.

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