Алекперов и Федун изменили структуру владения "Спартаком"

Собственники АО "ФК "Спартак-Москва" изменили план владения клубом. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным издания, в декабря у АО появились новые акционеры, у которых в сумме - 70 процентов "Спартака".

До этого таким количеством акций владел Moran Trading Resources с Британских Виргинских островов.

"Спорт-Холдинг" и "Капитальные активы" подконтрольны Вагиту Алекперову и Леониду Федуну. Они владеют практически в равным долями - с небольшим перевесом в пользу главы "ЛУКОЙЛа".

Нынешним владельцам клуб принадлежит на протяжении 15 лет.

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