Алекс Фергюсон назвал худший трансфер "Манчестер Юнайтед" во время его работы с клубом
Фото: твиттер Racing Post/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон заявил, что самым провальным трансфером во время его работы с клубом был переход полузащитника Оуэна Харгривза из "Баварии" в 2006 году.
"В 2006 году Харгривз показывал феноменальную игру. Нам нужен был футболист именно такого типа, чтобы заменить Роя Кина, после ухода которого у нас образовалась пустота. Но когда я стал изучать его игру, моя уверенность поколебалась. Впрочем, Дэвид Гилл усердно поработал и договорился с "Баварией". Я сказал ему, что Оуэн добьется успеха в "Манчестер Юнайтед". Но в итоге произошла катастрофа.
Харгривз не был уверен в себе. Я не видел в нем стремления преодолеть свои проблемы со здоровьем. На тренировках он выбирал самые простые упражнения. Его трансфер стал одним из наиболее разочаровывающих в моей карьере", - цитирует Фергюсона Pundit Arena.
Трансфер Харгривза обошелся "Манчестер Юнайтед" в 25 миллионов евро. Из-за постоянных травм хавбек за четыре гола провел за манкунианцев всего 39 матчей и забил два мяча. "Манчестер Юнайтед" не стал продлевать контракт с игроком и летом 2011 года он покинул клуб на правах свободного агента, а вскоре перешел в "Манчестер Сити". Впрочем, за "горожан" он сыграл всего 4 матча и спустя год завершил карьеру.
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|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|27
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