Алекс Фергюсон назвал худший трансфер "Манчестер Юнайтед" во время его работы с клубом

Фото: твиттер Racing Post/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон заявил, что самым провальным трансфером во время его работы с клубом был переход полузащитника Оуэна Харгривза из "Баварии" в 2006 году.

"В 2006 году Харгривз показывал феноменальную игру. Нам нужен был футболист именно такого типа, чтобы заменить Роя Кина, после ухода которого у нас образовалась пустота. Но когда я стал изучать его игру, моя уверенность поколебалась. Впрочем, Дэвид Гилл усердно поработал и договорился с "Баварией". Я сказал ему, что Оуэн добьется успеха в "Манчестер Юнайтед". Но в итоге произошла катастрофа.

Харгривз не был уверен в себе. Я не видел в нем стремления преодолеть свои проблемы со здоровьем. На тренировках он выбирал самые простые упражнения. Его трансфер стал одним из наиболее разочаровывающих в моей карьере", - цитирует Фергюсона Pundit Arena.

Трансфер Харгривза обошелся "Манчестер Юнайтед" в 25 миллионов евро. Из-за постоянных травм хавбек за четыре гола провел за манкунианцев всего 39 матчей и забил два мяча. "Манчестер Юнайтед" не стал продлевать контракт с игроком и летом 2011 года он покинул клуб на правах свободного агента, а вскоре перешел в "Манчестер Сити". Впрочем, за "горожан" он сыграл всего 4 матча и спустя год завершил карьеру.

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