Алекс Фергюсон назвал самое приятное воспоминание о "Манчестер Юнайтед"

Фото: официальный твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон рассказал, что его любимым воспоминанием о клубе является завоевание первого чемпионского титула с манкунианцами в 1993 году.

"Это день, когда мы впервые выиграли АПЛ. Я не мог выйти с парковки, вокруг были тысячи людей. Я не мог выбраться из машины, чтобы пойти и сфотографироваться с трофеем, так как меня окружили фанаты. Это было невероятно! Люди ждали титул 26 лет и в этот день они показали всю свою любовь ко мне. В тот день меня могли сделать президентом!" — приводит слова Фергюсона Goal.

79-летний Фергюсон тренировал "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 годы. Под его руководством манкунианцы 38 трофеев, среди которых 13 чемпионских титулов и две победы в Лиге Чемпионов. После ухода Фергюсона "Манчестер Юнайтед" не выигрывал ни чемпионат Англии, ни Лигу Чемпионов.

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