Алекс Фергюсон назвал самое приятное воспоминание о "Манчестер Юнайтед"
Фото: официальный твиттер УЕФА/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон рассказал, что его любимым воспоминанием о клубе является завоевание первого чемпионского титула с манкунианцами в 1993 году.
"Это день, когда мы впервые выиграли АПЛ. Я не мог выйти с парковки, вокруг были тысячи людей. Я не мог выбраться из машины, чтобы пойти и сфотографироваться с трофеем, так как меня окружили фанаты. Это было невероятно! Люди ждали титул 26 лет и в этот день они показали всю свою любовь ко мне. В тот день меня могли сделать президентом!" — приводит слова Фергюсона Goal.
79-летний Фергюсон тренировал "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 годы. Под его руководством манкунианцы 38 трофеев, среди которых 13 чемпионских титулов и две победы в Лиге Чемпионов. После ухода Фергюсона "Манчестер Юнайтед" не выигрывал ни чемпионат Англии, ни Лигу Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18