Алекс Фергюсон считает, что в его "Манчестер Юнайтед" было только 4 игрока мирового уровня

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Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон поделился мнением о том, кого бы он назвал игроками мирового уровня, среди футболистов, с которыми ему довелось работать.

"Если читать газеты и слушать разных экспертов, то может сложиться мнение, что в "Манчестер Юнайтед" было полно футболистов топ-уровня. Я не хочу принижать ничьих заслуг или подвергать критике кого-либо из прекрасных парней, с которыми мне удалось поработать за 26 лет в клубе. Однако у нас было только четыре игрока мирового уровня: Кантона, Гиггз, Роналду и Скоулз. И Криштиану среди них был как украшение на верхушке новогодней елки.

Молодые Гиггз и Скоулз были просто феноменальными игроками. Но больше всего их отличает футбольное долголетие. Таких игроков в АПЛ больше не было. Ну а Роналду — это гениальный игрок", — приводит слова Фергюсона Daily Star.