Алекс Фергюсон считает, что в его "Манчестер Юнайтед" было только 4 игрока мирового уровня
Фото: Твиттер @RacingTV
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон поделился мнением о том, кого бы он назвал игроками мирового уровня, среди футболистов, с которыми ему довелось работать.
"Если читать газеты и слушать разных экспертов, то может сложиться мнение, что в "Манчестер Юнайтед" было полно футболистов топ-уровня. Я не хочу принижать ничьих заслуг или подвергать критике кого-либо из прекрасных парней, с которыми мне удалось поработать за 26 лет в клубе. Однако у нас было только четыре игрока мирового уровня: Кантона, Гиггз, Роналду и Скоулз. И Криштиану среди них был как украшение на верхушке новогодней елки.
Молодые Гиггз и Скоулз были просто феноменальными игроками. Но больше всего их отличает футбольное долголетие. Таких игроков в АПЛ больше не было. Ну а Роналду — это гениальный игрок", — приводит слова Фергюсона Daily Star.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18