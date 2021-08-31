Алекс Крал перешел из "Спартака" в "Вест Хэм"

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Алекс Крал перешел из "Спартака" в "Вест Хэм"

Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен

Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал перешел в лондонский "Вест Хэм", сообщается на официальном сайте английского клуба.

"Вест Хэм" арендовал футболиста на год. Летом 2022 года англичане будут обязаны выкупить трансфер хавбека.

23-летний Крал выступал за "Спартак" с 2019 года, провел за клуб 60 матчей и отдал шесть голевых передач. Ранее играл за "Теплице" и "Славию". За сборную Чехии сыграл 22 матча и забил два мяча.

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