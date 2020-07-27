Алекс Крал полетал на самолете вместе с пилотом
Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал, находясь в отпуске, полетал на самолете вместе с пилотом.
"Новый пилот готов к своим обязанностям", - написал Крал на своей странице в Instagram.
В нынешнем сезоне 22-летний Крал провел за "Спартак" 25 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с российским клубом действует до лета 2024 года.
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