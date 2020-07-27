Алекс Крал полетал на самолете вместе с пилотом

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Алекс Крал полетал на самолете вместе с пилотом

Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал, находясь в отпуске, полетал на самолете вместе с пилотом.

"Новый пилот готов к своим обязанностям", - написал Крал на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A new pilot is ready for duty ‍✈️✅ ...visiting my family in Slovakia ♥️

Публикация от ALEX KRÁL (@alexkral.cz)

В нынешнем сезоне 22-летний Крал провел за "Спартак" 25 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с российским клубом действует до лета 2024 года.

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