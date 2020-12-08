Алекс Крал рассказал, как приезд подруги повлиял на его игру в составе "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал признался, что заиграть лучше в этом сезоне ему помог приезд девушки из Чехии.

"Конечно, её визит помог играть лучше. Это на самом деле очень важный момент. В первую очередь для моей головы, потому что я не нахожусь дома в одиночестве. Когда выдаётся выходной, мы что-то планируем вместе или просто остаёмся дома и расслабляемся.

Также очень важна её забота. Она готовит, делает массаж, помогает мне во время тренировок, потому что я всё ещё работаю вместе со своими персональными тренерами - по физподготовке, функциональным, диетологом и так далее - из Чехии. И поскольку занятия с ними я провожу по FaceTime, девушка помогает выполнять многие упражнения. В общем, её присутствие сильно мне помогает в самых разных случаях", - сказал Крал.

В текущем сезоне хавбек сыграл за "Спартак" 18 матчей и сделал 3 ассиста.

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