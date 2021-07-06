Алекс Крал сделал предложение своей возлюбленной. Девушка ответила

Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен

Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал сообщил, что он сделал предложение своей девушке Маркете.

"Да", - написал Крал в своем Instagram, прикрепив эмодзи в виде обручального кольца.

23-летний Крал выступает за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за "красно-белых" 53 матча во всех турнирах и отдал пять голевых передач. Его контракт с российским клубом действует до лета 2024 года.

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