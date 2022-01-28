Алекс Крал высказался о возможном возвращении в "Спартак"
Хавбек лондонского "Вест Хэма" Алекс Крал пока не знает, вернётся ли он в "Спартак" ближайшим летом.
"Всё зависит от меня. Летом будут принимать решения два клуба. Есть вариант вернуться в "Спартак". Но также есть возможность остаться в "Вест Хэме". Может, уйти в другой клуб. Вы знаете, это футбол. Никто не знает, что произойдёт.
Поговорил с Паоло Ваноли. Он спросил меня о ситуации в "Вест Хэме". Мы не так много разговаривали о "Спартаке". Это была наша первая встреча, мы узнали друг друга получше. Был бы счастлив встретить его ещё раз", - сказал 23-летний чех.
Напомним, что в конце августа 2021 года "Вест Хэм" арендовал Крала у "Спартака" до завершения сезона с правом выкупа.
В составе "молотобойцев" полузащитник сыграл всего 5 матчей. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.
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