Алекс Мескини хотел вернуться в "Спартак"

Бывший полузащитник "Спартака" Алекс Мескини в прошлом году хотел вернуться в московский клуб.

"Я пока не завершил карьеру. Хотя последним клубом был "Интернасьонал", с которым мы расторгли контракт в начале 2017 года. Пока нахожусь на распутье: завершать карьеру или ещё где-то поиграть. Пока что ничего не делаю, просто живу в Порту-Алегри. В прошлом году хотел вернуться в "Спартак", но там интереса не проявили. Я разговаривал с определёнными людьми, но не с руководством клуба. Так что не знаю, отказался ли именно клуб. Но я бы с удовольствием вернулся, так и просил передать. Но никакого ответа не получил" - сказал 36-летний бразилец.

Напомним, что Алекс выступал за "Спартак" с 2009 по 2011 год и был одним из лидеров "красно-белых".

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