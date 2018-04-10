Алекс Мескини хотел вернуться в "Спартак"

Теги спартак москва

Алекс Мескини хотел вернуться в "Спартак"

Бывший полузащитник "Спартака" Алекс Мескини в прошлом году хотел вернуться в московский клуб.

"Я пока не завершил карьеру. Хотя последним клубом был "Интернасьонал", с которым мы расторгли контракт в начале 2017 года. Пока нахожусь на распутье: завершать карьеру или ещё где-то поиграть. Пока что ничего не делаю, просто живу в Порту-Алегри. В прошлом году хотел вернуться в "Спартак", но там интереса не проявили. Я разговаривал с определёнными людьми, но не с руководством клуба. Так что не знаю, отказался ли именно клуб. Но я бы с удовольствием вернулся, так и просил передать. Но никакого ответа не получил" - сказал 36-летний бразилец.

Напомним, что Алекс выступал за "Спартак" с 2009 по 2011 год и был одним из лидеров "красно-белых".

Не пропустите: Джикия охарактеризовал Карреру в трех словах. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Поражение "Барселоны" в Риме – это позор, но всё по делу: разбираем причины каталонского фиаско

Поражение "Барселоны" в Риме – это позор, но всё по делу: разбираем причины каталонского фиаско

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 24 52
2 Спартак Москва 25 50
3 ЦСКА Москва 24 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Динамо Москва 24 30
10 Урал 25 30
11 Амкар 24 28
12 Ахмат 24 27
13 Ростов 25 27
14 Анжи 25 24
15 Тосно 25 24
16 СКА Хабаровск 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов