Алекс Окслейд-Чемберлен не покинет "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен останется в стане мерсисайдского клуба, сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс в своем Twitter.

По данным источника, главный тренер английского клуба Юрген Клопп рассчитывает на футболиста. Ранее сообщалось, что Окслейд-Чемберлен входит в сферу интересов "Вулверхэмптона".

27-летний Окслейд-Чемберлен выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Всего он провел за клуб 87 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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