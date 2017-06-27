Алекс Сандро близок к переходу в "Челси"

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Алекс Сандро близок к переходу в "Челси"

Защитник туринского "Ювентуса" Алекс Сандро в ближайшее время станет игроком "Челси", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, трансфер 26-летнего бразильца обойдётся "синим" в 68 миллионов евро.

Ранее сам Алекс Сандро попросил руководство "Ювентуса" отпустить его в "Челси". По некоторым данным, в лондонском клубе футболист будет зарабатывать семь миллионов евро в год. | http://soccernews.ru

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