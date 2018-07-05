Алекс Сандро достиг соглашения о переходе в английский топ-клуб

Теги манчестер юнайтедювентусалекс сандро

Алекс Сандро достиг соглашения о переходе в английский топ-клубЗащитник туринского "Ювентуса" Алекс Сандро продолжит карьеру в английской Премьер-Лиге, информирует Star.

Так, по сведениям источника, 27-летний бек в ближайшее время станет игроком "Манчестер Юнайтед". Бразилец уже достиг соглашения с "красными дьяволами" по условиям личного контракта. Трансфер игрока "старой синьоры" обойдется манкунианцам в 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Алекс Сандро забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" желает обменять Дармиана на форварда "Ювентуса". | soccernews.ru

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