Алекс Сандро хочет покинуть "Ювентус"

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Алекс Сандро хочет покинуть "Ювентус"
Бразильский защитник "Ювентуса" Алекс Сандро собирается сменить клуб, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист надеется перебраться в "Челси", который интересовал им еще прошлым летом. "Бьянконери" могут решиться на продажу игрока за 60 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний Сандро провел за "Ювентус" 15 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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