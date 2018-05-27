Алекс Сандро имеет три варианта продолжения карьеры

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Алекс Сандро имеет три варианта продолжения карьеры

Левый защитник "Ювентуса" Алекс Сандро имеет три варианта продолжения карьеры, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, интерес к 27-летнему бразильцу проявляют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. При этом "красные дьяволы" уже начали официальные переговоры с агентом футболиста.

Также Сандро может остаться в "Ювентусе", который предлагает ему новый контракт с улучшенными условиями.

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