Левый защитник "Ювентуса" Алекс Сандро имеет три варианта продолжения карьеры, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, интерес к 27-летнему бразильцу проявляют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. При этом "красные дьяволы" уже начали официальные переговоры с агентом футболиста.

Также Сандро может остаться в "Ювентусе", который предлагает ему новый контракт с улучшенными условиями.

Не пропустите: "Ювентус" отказался от трансфера Мораты в пользу другого форварда из АПЛ. | http://soccernews.ru