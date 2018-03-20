Алекс Сандро может не сыграть со сборной России



Защитник сборной Бразилии Алекс Сандро сегодня не тренировался с национальной командой, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, у футболиста выявлено повреждение мышц правой ноги. Есть вероятность, что он пропустит товарищеский матч с Россией, который состоится 23 марта в Москве.

Остальные игроки бразильской команды присутствовали на тренировке.

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