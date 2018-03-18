Алекс Сандро намерен покинуть "Ювентус" ради ПСЖ

Защитник туринского "Ювентуса" Алекс Сандро по окончанию текущего сезона планирует сменить клубную прописку.

Так, по сведениям Le 10 Sport, ближайшим летом 27-летний бек "старой сеньоры" желает перебраться в ПСЖ, который заинтересован в его подписании.

В нынешнем сезоне Сандро забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 31 матче за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" нацелился на защитника сборной Германии. | soccernews.ru