Алекс Сандро не собирается уходить из "Ювентуса"

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Алекс Сандро не собирается уходить из "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро опроверг слухи о своем возможном уходе из клуба.

"Это нормально, когда имя футболиста всплывает в СМИ, если он выступает хорошо. Но я никогда не обращал внимание на подобное. Я всегда оставался сконцентрированным на игре за "Ювентус". Я думал только об одном клубе, так как у меня еще 2 года действующего соглашения. В Турине я чувствую себя хорошо, всем доволен" - приводит слова Сандро Calciomercato.

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