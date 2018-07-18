Защитник туринского "Ювентуса" Алекс Сандро определился со своим будущим, информирует Tuttosport.

Так,по сведениям издания, 27-летний бек намерен продолжить выступления за "старую синьору". На решение бразильца не покидать "Альянц Стэдиум" повлияло подписание его клубом ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Напомним, Роналду снова высказался о своем переходе в "Ювентус". | soccernews.ru