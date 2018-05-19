Алекс Сандро определился со своим будущим в "Ювентусе"

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Алекс Сандро определился со своим будущим в "Ювентусе"Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро близок к подписанию нового контракта с туринским клубом.

Как информирует Tuttosport, бразилец может отказать ПСЖ и "Челси" ради итальянского клуба.

Если защитник продлит соглашение, то он получит серьезную прибавку к зарплате.

В текущем сезоне 27-летний игрок сборной Бразилии провел 25 матчей в чемпионате, забив четыре мяча и отдав четыре голевых передачи.

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