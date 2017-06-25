Алекс Сандро попросил руководство "Ювентуса" отпустить его в "Челси"

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Алекс Сандро попросил руководство "Ювентуса" отпустить его в "Челси"

Бразильский защитник "Ювентуса" Алекс Сандро хочет перейти в "Челси", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист уже попросил руководство итальянского клуба не препятствовать его переходу. Ранее сообщалось, что лондонцы предлагают за бразильца 70 миллионов евро.

26-летний Сандро уже согласовал условия личного контракт с "Челси", которым обещает ему семь миллионов евро в год.

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