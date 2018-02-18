Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"

Воскресная программа 25-го тура Серии А открывалась центральным противостоянием уик-энда, в рамках которого сошлись два непримиримых соперника с одного города - "Торино" принимал "Ювентус". "Старая синьора" продолжает идти в такт с "Наполи", борясь за чемпионский титул. Также подопечные Массиммилиано Аллегри выступают и в Лиге Чемпионов, но там успехи пока не очень: в первом поединке 1/8 финала "зебры" у себя дома расписали мировую с "Тоттенхэмом", поэтому шансы проход в четвертьфинал резко уменьшились. "Быки" после назначения на пост главного тренера Вальтера Мадзарри никому не проигрывают, а время от времени выступают просто блестяще. Но этого пока недостаточно для того, чтобы бороться за зону еврокубков – текущая девятая позиция лишние тому подтверждение.

Что касается стартовых составов, то тут стоит отметить, что тренерский штаб "Торино" решил сыграть по той же игровой схеме, что и соперник – 4-3-3. В группе атаки незаменимому Андреа Белотти компанию составили Кристиан Ансальди и Яго Фальке. В стане "Ювентуса" также были определенные кадровые пертурбации. Во-первых, место в рамке ворот занял Войцкх Щесны, оставив сидеть на скамейке Джиджи Буффона. Во-вторых, прямо перед началом матча стало известно о том, что заболел Марио Манджукич, и Макс Аллегри закрыть левый фланг на острие атаки отправил номинального защитника Алекса Сандро. Соответственно место бразильца в обороне занял ганец Квадво Асамоа.

Гости с первых же минут взяли мяч под свой контроль, пытаясь выстроить позиционную атаку, но хозяева оборонялись довольно-таки большими силами. Уже на 16-й минуте "Ювентусу" довелось прибегнуть к вынужденной замене: не смог продолжить поединок Гонсало Игуаин, вместо которого выпустили Федерико Бернардески. По–настоящему первый опасный момент возник лишь на экваторе первого тайма: после неудачного выноса Молинаро, подключившийся к атаке Асамоа плотно пробивал по воротам Сиригу, но Ди Сильвестри отчаянно бросился под мяч, чем спас свою команду от пропущенного гола.

И все еще к перерыву "старая синьора" повела в счете. Ход с Алексом Сандро в атаке себя оправдал, потому как именно он оказался на позиции центрального нападающего, который результативно замкнул фланговый прострел от Бернардески. С началом второй половины встречи "Торино" активизировался, но по-прежнему ничего не выходило у хозяев поля. В целом, матч был скуден на острые выпады. "Юве" играл по счету, веселее в атаке стало после выхода Пауло Дибалы. Первым же касанием аргентинец мог забивать, но выскочив один на один с голкипером, не попал в створ ворот.

Концовку матча подопечные Аллегри грамотно засушили и удержали минимальный, но победный для себя счет. Важность этих трех очков сложно переоценить для действующего чемпиона, потому как вся борьба с "Наполи" еще впереди.

"Торино" – "Ювентус" – 0:1

Голы: Алекс Сандро, 33

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Эдера, 80), Н’Кулу, Бурдиссо, Молинаро, Ринкон, Фальке, Базелли (Ньянг, 55), Оби (Аква, 72), Ансальди, Белотти

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Пьянич, Стураро, Алекс Сандро, Дуглас Коста (Дибала, 66), Игуаин (Бернардески, 16 (Лихтштайнер, 90+2))

Богдан Архипенко

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