Алекс Сандро приносит "Ювентусу" победу в дерби против "Торино"
Воскресная программа 25-го тура Серии А открывалась центральным противостоянием уик-энда, в рамках которого сошлись два непримиримых соперника с одного города - "Торино" принимал "Ювентус". "Старая синьора" продолжает идти в такт с "Наполи", борясь за чемпионский титул. Также подопечные Массиммилиано Аллегри выступают и в Лиге Чемпионов, но там успехи пока не очень: в первом поединке 1/8 финала "зебры" у себя дома расписали мировую с "Тоттенхэмом", поэтому шансы проход в четвертьфинал резко уменьшились. "Быки" после назначения на пост главного тренера Вальтера Мадзарри никому не проигрывают, а время от времени выступают просто блестяще. Но этого пока недостаточно для того, чтобы бороться за зону еврокубков – текущая девятая позиция лишние тому подтверждение.
Что касается стартовых составов, то тут стоит отметить, что тренерский штаб "Торино" решил сыграть по той же игровой схеме, что и соперник – 4-3-3. В группе атаки незаменимому Андреа Белотти компанию составили Кристиан Ансальди и Яго Фальке. В стане "Ювентуса" также были определенные кадровые пертурбации. Во-первых, место в рамке ворот занял Войцкх Щесны, оставив сидеть на скамейке Джиджи Буффона. Во-вторых, прямо перед началом матча стало известно о том, что заболел Марио Манджукич, и Макс Аллегри закрыть левый фланг на острие атаки отправил номинального защитника Алекса Сандро. Соответственно место бразильца в обороне занял ганец Квадво Асамоа.
Гости с первых же минут взяли мяч под свой контроль, пытаясь выстроить позиционную атаку, но хозяева оборонялись довольно-таки большими силами. Уже на 16-й минуте "Ювентусу" довелось прибегнуть к вынужденной замене: не смог продолжить поединок Гонсало Игуаин, вместо которого выпустили Федерико Бернардески. По–настоящему первый опасный момент возник лишь на экваторе первого тайма: после неудачного выноса Молинаро, подключившийся к атаке Асамоа плотно пробивал по воротам Сиригу, но Ди Сильвестри отчаянно бросился под мяч, чем спас свою команду от пропущенного гола.
И все еще к перерыву "старая синьора" повела в счете. Ход с Алексом Сандро в атаке себя оправдал, потому как именно он оказался на позиции центрального нападающего, который результативно замкнул фланговый прострел от Бернардески. С началом второй половины встречи "Торино" активизировался, но по-прежнему ничего не выходило у хозяев поля. В целом, матч был скуден на острые выпады. "Юве" играл по счету, веселее в атаке стало после выхода Пауло Дибалы. Первым же касанием аргентинец мог забивать, но выскочив один на один с голкипером, не попал в створ ворот.
Концовку матча подопечные Аллегри грамотно засушили и удержали минимальный, но победный для себя счет. Важность этих трех очков сложно переоценить для действующего чемпиона, потому как вся борьба с "Наполи" еще впереди.
"Торино" – "Ювентус" – 0:1
Голы: Алекс Сандро, 33
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Эдера, 80), Н’Кулу, Бурдиссо, Молинаро, Ринкон, Фальке, Базелли (Ньянг, 55), Оби (Аква, 72), Ансальди, Белотти
"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Пьянич, Стураро, Алекс Сандро, Дуглас Коста (Дибала, 66), Игуаин (Бернардески, 16 (Лихтштайнер, 90+2))
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|25
|66
|2
|Ювентус
|25
|65
|3
|Рома
|25
|50
|4
|Интер Милан
|25
|48
|5
|Лацио
|24
|46
|6
|Сампдория
|25
|41
|7
|Милан
|25
|41
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|25
|36
|10
|Удинезе
|25
|33
|11
|Фиорентина
|25
|32
|12
|Дженоа
|25
|30
|13
|Болонья
|25
|30
|14
|Кальяри
|25
|25
|15
|Кьево
|25
|25
|16
|Сассуоло
|25
|23
|17
|Кротоне
|25
|21
|18
|СПАЛ
|25
|17
|19
|Хеллас Верона
|24
|16
|20
|Беневенто
|25
|10