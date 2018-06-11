Алекс Сандро продлит контракт с "Ювентусом"

Защитник туринского "Ювентуса" Алекс Сандро продлит контракт со своим клубом, информирует Corriere di Torino.

Так, по сведениям источника, 27-летний бек и "старая синьора" достигли соглашения по новому соглашению. По нему бразилец будет получать 4 миллиона евро в год, что на 1,2 миллиона евро больше его прежней зарплаты. Срок действия договора будет рассчитан до лета 2022-го года.

В завершившемся сезоне Алекс Сандро забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" готовит предложение по игроку сборной Португалии. | soccernews.ru