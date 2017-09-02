Алекс Сандро вызван в сборную Бразилии

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Алекс Сандро вызван в сборную Бразилии

Защитник туринского "Ювентуса" Алекс Сандро получил вызов в сборную Бразилии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 26-летний фулбек заменил в заявке национальной команды получившего дисквалификацию Марсело.

Также вместо травмированного Миранды тренерский штаб "пентакампеоне" вызвал защитника "Монако" Жемерсона.

Напомним, что 5 сентября сборная Бразилии сыграет в гостях с Колумбией. | http://soccernews.ru

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