Алекс Сандро вызван в сборную Бразилии

Защитник туринского "Ювентуса" Алекс Сандро получил вызов в сборную Бразилии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 26-летний фулбек заменил в заявке национальной команды получившего дисквалификацию Марсело.

Также вместо травмированного Миранды тренерский штаб "пентакампеоне" вызвал защитника "Монако" Жемерсона.

Напомним, что 5 сентября сборная Бразилии сыграет в гостях с Колумбией. | http://soccernews.ru