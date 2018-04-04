Алекс Сандро: "Ювентус" должен сосредоточиться на Серии А"

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро считает, что после разгромного поражения от "Реала" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов его команде нужно сосредоточиться на Серии А.

"Победила команда, которая была лучше готова. А мы допускали ошибки в обороне. Мы должны работать, чтобы стать сильнее.

Такое случается, но, как я и сказал, остается только идти вперед и усердно работать. В первую очередь мы должны сосредоточиться на Серии А", - сказал он.

В первенстве страны "бьянконери" занимают первое место в турнирной таблице, опережая "Наполи" на четыре очка.

Напомним, "Ювентус" уступил "Реалу" со счетом 0:3. | soccernews.ru