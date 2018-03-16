Алекс Сандро заменил Филипе Луиса в сборной Бразилии

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Алекс Сандро заменил Филипе Луиса в сборной Бразилии

Защитник туринского "Ювентуса" Алекс Сандро получил вызов в сборную Бразилии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, фулбек "бьянконери" заменил в составе "пентакампеоне" Филипе Луиса, который сломал ногу и выбыл на длительный срок.

Напомним, что 23 марта сборная Бразилии сыграет с Россией, а 27 марта - с Германией. | http://soccernews.ru

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