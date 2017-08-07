Алекс Сонг может перебраться в Турцию

Казанский "Рубин" хочет расстаться с полузащитником Алексом Сонгом, сообщают российские СМИ.

В услугах 29-летнего камерунца заинтересован "Антальяспор", однако пока неизвестно, сможет ли турецкий клуб удовлетворить финансовые требования экс-игрока "Арсенала" и "Барселоны".

В стартовавшем сезоне Сонг сыграл за "Рубин" три матча и забил один гол.

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