Алекс Сонг рассказал, почему он перешел из "Арсенала" в "Барселону"
Бывший полузащитник "Барселоны" Алекс Сонг рассказал, что он стал игроком каталонского клуба в 2012 году ради денег.
"Я не раздумывал долго, когда узнал, сколько мне предложила "Барселона". Я понял, что мои жена и дети смогут себе ни в чем не отказывать, когда моя карьера закончится. Спортивный директор "Барселоны" сказал мне, что я не часто буду выходить на поле. Но мне было все равно. Я знал, что стану миллионером", - приводит слова Сонга The Sun.
Сонг выступал за "Барселону" с 2012 по 2016 годы, но последние два года провел в "Вест Хэме" на правах аренды. В составе каталонского клуба он провел 65 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14