Алекс Сонг рассказал, почему он перешел из "Арсенала" в "Барселону"

2 Теги барселонаалекс сонг

Алекс Сонг рассказал, почему он перешел из "Арсенала" в "Барселону"

Бывший полузащитник "Барселоны" Алекс Сонг рассказал, что он стал игроком каталонского клуба в 2012 году ради денег.

"Я не раздумывал долго, когда узнал, сколько мне предложила "Барселона". Я понял, что мои жена и дети смогут себе ни в чем не отказывать, когда моя карьера закончится. Спортивный директор "Барселоны" сказал мне, что я не часто буду выходить на поле. Но мне было все равно. Я знал, что стану миллионером", - приводит слова Сонга The Sun.

Сонг выступал за "Барселону" с 2012 по 2016 годы, но последние два года провел в "Вест Хэме" на правах аренды. В составе каталонского клуба он провел 65 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Аршавин рассказал, как Алекс Сонг воровал форму у партнеров по "Арсеналу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

В Больше,Чем Клубе все играют лишь за огромные деньги!По-другому в этот середняк никто не пойдёт!Ха-ха!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Лео ещё и пешеходит за 100 млн!Так в открытую издеваются над своими идопоклонниками!Они готовы хавать и это!Ха-ха!

Ответить

главное

Три игрока "Динамо" заразились коронавирусом

Три игрока "Динамо" заразились коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов