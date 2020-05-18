Алекс Сонг рассказал, почему он перешел из "Арсенала" в "Барселону"

Бывший полузащитник "Барселоны" Алекс Сонг рассказал, что он стал игроком каталонского клуба в 2012 году ради денег.

"Я не раздумывал долго, когда узнал, сколько мне предложила "Барселона". Я понял, что мои жена и дети смогут себе ни в чем не отказывать, когда моя карьера закончится. Спортивный директор "Барселоны" сказал мне, что я не часто буду выходить на поле. Но мне было все равно. Я знал, что стану миллионером", - приводит слова Сонга The Sun.

Сонг выступал за "Барселону" с 2012 по 2016 годы, но последние два года провел в "Вест Хэме" на правах аренды. В составе каталонского клуба он провел 65 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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