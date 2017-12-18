Алекс Тейшейра близок к возвращению в Европу

Полузащитник "Цзянсу Сунин" Алекс Тейшейра может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Football Italia, решение расстаться с 27-летним бразильцем принял главный тренер китайской команды Фабио Капелло.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Тейшейры считается миланский "Интер", у которого один владелец с "Цзянсу Сунин".

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