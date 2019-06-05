Алекс Тейшейра будет выступать за сборную Китая

Известный бразильский футболист Алекс Тейшейра в ближайшее время получит китайское гражданство, сообщает "Футбол 24".

По информации источника, 29-летний полузащитник решил выступать за национальную сборную Китая.

Тейшейра в феврале 2016 года перешёл из "Шахтёра" в "Цзянсу Сунин" за 50 миллионов евро.

С тех пор хавбек забил 54 гола и сделал 29 ассистов в 114 матчах в составе китайской команды.

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