Алекс Тейшейра может оказаться в топ-клубе РФПЛ

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник "Цзянсу Сунин" Алекс Тейшейра может оказаться в одном из топ-клубов РФПЛ.

"Сейчас отношения между бразильцем и китайцами накалились, поэтому Тейшейра готов уехать в аренду на меньшую зарплату в другой чемпионат. Так что посредники активно звонят в "Зенит" и "Спартак" с этой идеей. Но, как мне кажется, устроить Тейшейру в Россию им будет не так просто, уж слишком большая зарплата у бразильца" - написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Напомним, что 28-летний Тейшейра перешёл в "Цзянсу Сунин" из "Шахтёра" два года назад за 50 миллионов евро.

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