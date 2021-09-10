Алекс Тейшейра объяснил, почему уехал в Китай, а не в "Ливерпуль"
Фото инстаграм Алекса Тейшейры
Полузащитник "Бешикташа" Алекс Тейшейра рассказал о причинах своего трансфера в "Цзянсу Сунин" зимой 2016 года.
Тогда бразилец собирался покинуть "Шахтёр", и в его услугах, по данным СМИ, был заинтересован "Ливерпуль".
"Никто не знает, как всё было на самом деле. Все говорят, что я вместо АПЛ выбрал Китай и деньги. Это подавалось именно так. Но правда в том, что "Ливерпуль" и "Шахтёр" не договорились о моём переходе из-за запросов донецкого клуба. Конечно, я был разочарован этим.
В последний день трансферного окна я получил невероятное предложение из Китая. Я принял его ради своей семьи и будущего. Я бы никогда не променял АПЛ на деньги, потому что это была моя мечта. Я впервые говорю об этом. Ранее об этой истории знали только мои близкие друзья", - цитирует Тейшейру CNN Turk.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18