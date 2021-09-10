Алекс Тейшейра объяснил, почему уехал в Китай, а не в "Ливерпуль"

Теги бешикташалекс тейшейрашахтер донецкливерпульцзянсу сунин

 

Алекс Тейшейра объяснил, почему уехал в Китай, а не в "Ливерпуль"

Фото инстаграм Алекса Тейшейры

Полузащитник "Бешикташа" Алекс Тейшейра рассказал о причинах своего трансфера в "Цзянсу Сунин" зимой 2016 года.

Тогда бразилец собирался покинуть "Шахтёр", и в его услугах, по данным СМИ, был заинтересован "Ливерпуль".

"Никто не знает, как всё было на самом деле. Все говорят, что я вместо АПЛ выбрал Китай и деньги. Это подавалось именно так. Но правда в том, что "Ливерпуль" и "Шахтёр" не договорились о моём переходе из-за запросов донецкого клуба. Конечно, я был разочарован этим.

В последний день трансферного окна я получил невероятное предложение из Китая. Я принял его ради своей семьи и будущего. Я бы никогда не променял АПЛ на деньги, потому что это была моя мечта. Я впервые говорю об этом. Ранее об этой истории знали только мои близкие друзья", - цитирует Тейшейру CNN Turk.

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