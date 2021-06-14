Алекса Тейшейру зовут в Турцию

Фото инстаграм Алекса Тейшейры

"Бешикташ" хочет подписать бывшего полузащитника "Шахтёра" Алекса Тейшейру, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, турецкий клуб готов заключить с хавбеком двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. Предлагаемая зарплата - 2 миллиона евро в год, подписной бонус - 1,5 миллиона.

Сам 31-летний бразилец рассчитывает на оклад в размере 3 миллионов евро.

Напомним, что Тейшейра после ухода из "Цзянсу Сунин" является свободным агентом. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.

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