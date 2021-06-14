Алекса Тейшейру зовут в Турцию

Теги бешикташалекс тейшейра

Алекса Тейшейру зовут в Турцию

Фото инстаграм Алекса Тейшейры

"Бешикташ" хочет подписать бывшего полузащитника "Шахтёра" Алекса Тейшейру, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, турецкий клуб готов заключить с хавбеком двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. Предлагаемая зарплата - 2 миллиона евро в год, подписной бонус - 1,5 миллиона.

Сам 31-летний бразилец рассчитывает на оклад в размере 3 миллионов евро.

Напомним, что Тейшейра после ухода из "Цзянсу Сунин" является свободным агентом. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.

Не пропустите: Люсьен Фавр может продолжить карьеру в Турции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рамос приблизился к продлению контракта с "Реалом"

Рамос приблизился к продлению контракта с "Реалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
Полная таблица

топ-5 тегов