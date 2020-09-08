Александар Коларов перешел в "Интер"

Сербский защитник римской "Ромы" Александар Коларов стал игроком миланского "Интера", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. Футболист подписал контракт с "нерадзурри" до лета 2021 года с возможностью продления еще на год.

34-летний Коларов выступал за "Рому" с 2017 года, провел за клуб 132 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 20 результативных передач. Ранее играл за "Чукарички", ОФК, "Лацио" и "Манчестер Сити". За сборную Сербии сыграл 90 матчей и забил 11 голов. Двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Кубка английской лиги.

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