Александер-Арнольд может пропустить Евро-2020

Теги англияливерпультрент александр-арнольдгарет саутгейт

Александер-Арнольд может пропустить Евро-2020

Фото: инстаграм Трента Александер-Арнольда/Автор неизвестен 

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не планирует использовать защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда на Евро-2020, сообщает The Athletic. 

По сведениям источника, Саутгейт рассчитывает на других защитников, так как его не устраивает игра Трента в обороне.

В нынешнем сезоне 22-летний Александер-Арнольд провел за "Ливерпуль" 43 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач.

Сборной Англии на чемпионате Европы на групповом этапе сыграет с Хорватией, Чехией и Шотландией.

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