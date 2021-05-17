Александер-Арнольд может пропустить Евро-2020

Фото: инстаграм Трента Александер-Арнольда/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не планирует использовать защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда на Евро-2020, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, Саутгейт рассчитывает на других защитников, так как его не устраивает игра Трента в обороне.

В нынешнем сезоне 22-летний Александер-Арнольд провел за "Ливерпуль" 43 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач.

Сборной Англии на чемпионате Европы на групповом этапе сыграет с Хорватией, Чехией и Шотландией.

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